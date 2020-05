Vis a Vis 5 non si farà (e su questo non ci piove). Ma la serie tv non ci abbandona così, senza dire nulla. Perché tornerà con un fantastico ed inedito Spin off col come di El Oasis. L’Italia sta ancora aspettando l’arrivo della novità, mentre in Spagna gli utenti hanno già visto i nuovi episodi che ritraggono le avventure di Macarena e Zulema, le due ex-rivali che, dopo l’inaspettata complicità, sono riuscite ad evadere dalla prigione di Cruz del Norte. Quali sono le novità in merito?

Vis a Vis: quando arriverà lo Spin off El Oasis?

Siamo felici di anticiparvi che la trama di Vis a Vis El Oasis non vi deluderà assolutamente, anche se la storia sarà completamente diversa dall’originale. Parlando degli episodi saranno otto, come è loro solito fare. Le notizie sul suo arrivo in Italia sono ancora incerte ma sentendo alcune voci (non ufficiali) lo Spin off sbarcherà verso la prossima estate.

Per gli amanti del brivido e degli SPOILER, ecco di seguito la trama del nuovo Spin Off:

“Dopo alcuni anni dedicati a rapinare banche, gioiellerie e casinò, Macarena decide che per lei è arrivato il momento di abbandonare la vita da criminale. Zulema però le propone di mettere in atto un ultimo grande colpo: rubare una tiara di diamanti al matrimonio della giovane figlia di un importante signore della droga messicano. Le due potranno contare sull’aiuto di Goya (Itziar Castro), Mónica (Lisi Linder), Triana (Claudia Riera) e «La Flaca» (Isabel Naveira). Dopo la rapina, la squadra di ladre si rincontra all’Oasis Hotel per spartirsi il bottino, ma qualcosa è andato storto. Il piano studiato meticolosamente non è stato così perfetto come credevano.”