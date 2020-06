Ci si trova spesso senza credito telefonico o linea Internet a causa di improvvisi disservizi 4G. In questi casi la salvezza appare sotto forma di WiFi Gratis, inteso come progetto nazionale volto a rilanciare il processo digitale di un Paese agli ultimi posti nella classifica UE delle nazioni connesse.

Un’occasione ottima anche per dire definitivamente addio ad offerte e nuovi aumenti. Chi abita in prossimità dei punti di accesso gratuiti, infatti, può evitare di acquistare una SIM e sottoscrivere una promo navigando Internet e le app con connessione illimitata tramite i propri dispositivi.

A prendere le redini della situazione il Ministero per lo Sviluppo Economico che a partire dal 2019 ha sbloccato tutta una serie di fondi volti a rendere Internet gratis per tutti i cittadini ed i turisti in visita. Grazie ad una nuova piattaforma possiamo sbloccare l’accesso alla rete pubblica dai nostri smartphone e tablet in attesa che una funzione analoga sia concessa anche per gli utenti PC. Scopriamo a che punto siamo.

WiFi Gratis attivo in Italia grazie ad una semplice app Android ed iOS: come usarla

Il sito ufficiale verifica ed esplica i criteri e l’estensione del nuovo piano di connettività pubblico. A partire dalle zone di Amatrice e dalle aree con densità demografica inferiore ai 2000 abitanti nasce l’esigenza di avere un accesso incondizionato alla rete globale.

Nel tempo gli incentivi e gli stanziamenti sono aumentati coinvolgendo un sempre maggior numero di Comuni. Ad oggi sono centinaia le amministrazioni facenti richiesta. L’utente che desidera connettersi non deve fare altro che controllare la disponibilità tramite il link precedente e successivamente scaricare la nuova app gratuita per dispositivi Android ed iOS. Si crea un account, si fa il login e si accende il WiFi. Trovata la rete ci si connette e si naviga fino a 30 Mbps in download ed upload. Niente di più semplice.

Segui gli sviluppi all’interno del sito di riferimento dove sono presenti mappe ed informazioni aggiuntive. E resta sintonizzato sul nostro sito per eventuali aggiornamenti speciali sul progetto in corso.