Il calcio virtuale incontra quello reale grazie a FIFA 20 e alla Premier League. Il massimo campionato Inglese infatti è pronto a scendere in campo dopo la lunga sospensione causata dal Coronavirus. Tuttavia, nel rispetto delle normative sanitarie, le partite verranno disputate a porte chiuse.

Ne consegue che gli stadi saranno completamente vuoti e, nonostante le sagome di cartone posizionate sugli spalti a simboleggiare il pubblico, l’effetto sarà comunque surreale. Per questo motivo, SKY Sport ha deciso di stringere una singolare partnership con EA Sports.

Da FIFA 20 verranno estratti gli audio del brusio della folla oltre che dei cori che inneggiano alle squadre in campo. Questi file audio saranno poi utilizzati da Sky Sport per simulare uno stadio pieno durante le dirette delle partite.

SKY Sport pronta a rivoluzionare la Premier League con FIFA 20

Considerando che si tratta di un progetto mai tentato prima, il risultato potrebbe essere molto soggettivo. Gli utenti felici di questa iniziativa potranno seguire tranquillamente la partita. Chi invece sarà infastidito da questa trovata, potrà disattivare l’audio e proseguire solo con il commento tecnico degli inviati SKY Sport.

Rob Webster, Managing Director di Sky Sports, ha commentato: “Con gli sport in diretta fermi per oltre due mesi, abbiamo discusso a lungo su come trovare nuovi modi di trasmettere gli eventi, nonostante non fosse possibile incontrarsi per seguire la partita. Vogliamo che gli utenti Sky Sports possano avere la migliore esperienza di visione possibile anche se non si è allo stadio ma si sta guardando la partita a casa con la famiglia”.

La prima partita in programma è prevista per il 17 giugno. Scopriremo presto se questa collaborazione tra SKY e EA Sport sarà riuscita a colpire e coinvolgere gli spettatori.