Nonostante il debutto delle console next-gen avverrà a fine anno, le indiscrezioni su Xbox Series X si susseguono incessanti. La divisione di Microsoft dedicata alla console sta lavorando per offrire qualcosa di assolutamente nuovo ai propri utenti.

Il primo passo, sarà quello di offrire una console estremamente potente. Microsoft sostiene infatti che Xbox Series X potrà contare sull’hardware più performante del mercato. Il secondo passaggio per mostrare un taglio netto con il passato sarà quello di svecchiare l’Interfaccia Utente.

I ragazzi di Windows Central hanno infatti trovato i primi dettagli riguardanti la nuova UI per lo Store di Xbox Series X. Come è possibile ammirare nel video dedicato, il design generale è stato completamente ridisegnato. Inoltre debutterà un nuovo font e nuove icone per una navigazione più semplice ed immediata.

Microsoft cambierà la UI su Xbox Series X

L’ispirazione per la User Interface next-gen prende spunto dalle applicazioni PC di Microsoft. Infatti ci sono molti punti in comune con l’app Xbox (Beta) e soprattutto con la nuova Xbox Game Bar. Si possono notare gli angoli arrotondanti e le sfumature per centrare l’attenzione sulla finestra attualmente in uso.

Tuttavia, elementi chiave dello Store tradizionale rimangono anche se in una nuova veste. Sarà possibile trovare la sezione dedicata alle recensioni, i trailer dei giochi, screenshot, informazioni generali e i filtri per la ricerca.

Al momento non è chiaro se questa nuova versione dello Store sarà disponibile solo per la console next-gen o verrà introdotto anche su Xbox One S e Xbox One X. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.