MediaWorld supera Unieuro con il lancio di offerte davvero strepitose, la perfetta occasione per approfittare di alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione, anche senza puntare come al solito agli smartphone di ultima generazione.

Il volantino attuale riprende esattamente le stesse linee guida del passato, ma si discosta in merito alle categorie effettivamente coinvolte, a differenza di quanto effettivamente siamo abituati a vedere, in questo caso l’utente non potrà acquistare dispositivi mobile. L’attenzione di MediaWorld si è difatti rivolta verso un insieme di sconti e di promozioni, tutte legate a terminali in genere “dimenticati”.

Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente online sul sito ufficiale, con spedizione gratis presso il domicilio. Come al solito è presente anche il Tasso Zero con finanziamento senza interessi, e pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

MediaWorld: il volantino Tech Is In The Air è bellissimo

In primo piano troviamo sicuramente la cosiddetta Mobilità Elettrica, forte del bonus di 60% promosso dal Governo Italiano nell’ultimo periodo, stiamo difatti assistendo ad un vero e proprio boom di vendite di prodotti di questo tipo.

Scorrendo la campagna incrociamo ad ogni modo anche offerte legate al mondo della Fotografia, degli Indossabili, Audio, Casse Portatili e Droni.

Per conoscere da vicino il volantino MediaWorld non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale e sfogliare tutti gli sconti, ricordando comunque che gli acquisti possono essere effettuati solamente online, almeno ai prezzi indicati.