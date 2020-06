Esselunga mette in atto un volantino davvero incredibile, grazie al quale gli utenti si ritroveranno a poter mettere le mani su prodotti di fascia medio alta a prezzi incredibilmente bassi. La campagna promozionale odierna, infatti, risulta essere fruibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale.

Nel momento in cui parliamo di Esselunga dobbiamo sempre tenere bene a mente che l’accesso non è possibile online, data l’impossibilità di completare acquisti di tecnologia stando comodamente seduti sul divano di casa. La via più breve per ottenere il risultato desiderato consiste proprio nel recarsi personalmente in negozio, a patto però che le scorte non siano già terminate, nonostante il volantino risulti attivo fino al 7 giugno 2020.

Scoprite le offerte Amazon e tutti i codici sconto più incredibili, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: queste offerte non hanno rivali

Le offerte del volantino Esselunga non hanno davvero rivali, l’occasione pensata dall’azienda per il periodo corrente parla della Xiaomi Mi Band 4 ad un prezzo praticamente mai visto prima, soli 19,90 euro per il suo acquisto.

Le specifiche tecniche rientrano ad ogni modo entro la fascia di prezzo della stessa, pur garantendo comunque prestazioni complessivamente elevate. Il display è un AMOLED da 0.95 pollici completamente a colori e touchscreen, con tutte le funzionalità di base che ci aspettiamo da un dispositivo di questo tipo (riconoscimento del sonno, dei passi, calcolo della distanza percorsa e calorie), ma con l’aggiunta di una batteria da oltre 20 giorni di utilizzo ed ovviamente il sensore per il battito cardiaco.

La promozione è attiva in tutti i punti vendita in Italia.