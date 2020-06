EA Access è il servizio di giochi in abbonamento della Electronic Arts, che offre l’accesso ai migliori titoli EA e ad una serie di vantaggi esclusivi, tra cui l’accesso anticipato alle versioni di prova dei nuovi giochi e sconti sugli acquisti elettronici. Il servizio debutterà presto su Steam, ed anche se non se ne conosce ancora una data di lancio, per deliziare l’attesa sono stati aggiunti sulla piattaforma di Valve numerosi giochi EA (sino ad ora disponibili in esclusiva su Origin). Questi titoli possono essere acquistati ad un prezzo scontato e in alcuni casi gli sconti superano il 50%.

EA Access: in occasione del lancio, tanti giochi super scontati su Steam

Tra i titoli in sconto, segnaliamo Dragon Age Inquisition: Game of the year Edition al prezzo di 19,99 euro anziché 39,99 euro; Plants VS Zombies Battle Neighborville al prezzo di 19,99 euro anziché 49,99 euro; Need for Speed Heat al prezzo di 27,99 euro anziché 69,99 euro; Mirror’s Edge Catalyst al prezzo di 9,99 euro anziché 19,99 euro; Crysis 2 Maximum Edition al prezzo di 7,49 euro anziché 29,99 euro. Questi sono solo alcuni dei titoli in offerta. Il catalogo completo è consultabile sulla piattaforma Steam o sulla pagina Web ed essa dedicata.

Quanto al debutto di EA Access, non si ha ancora una data di lancio, ma ci aspettiamo che il servizio possa essere disponibile entro la fine del mese di giugno. Molto probabilmente, i costi dell’abbonamento saranno gli stessi di quelli disponibili per Xbox One e PlayStation 4, ovvero di 3,99 euro per il piano mensile, e di 24,99 euro per quello annuale. Attendiamo, dunque, nuove informazioni a riguardo. Noi come al solito saremo qui pronti a tenervi aggiornati.