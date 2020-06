Viaggiare in aereo non rappresenterà più un’azione semplice come una volta poiché la necessità di dover seguire delle regole comportamentali influenzerà l’intero viaggio dei soggetti come, d’altronde, succede anche per ogni altro gesto quotidiano.

Che la vita non sarebbe stata la stessa dopo il Covid 19, in fin dei conti, era stato già preannunciato e che la necessità di evitare i contagi e il riempimento dei reparti intensivi avrebbe mutato ogni aspetto della socialità era stato messo in conto, eppure ad oggi tutto assume una forma bizzarra e alienante per chi ha vissuto il lockdown.

Aereo: come sarà possibile viaggiare? Ecco le risposte da Boeing e Airbus

Come anticipato alcuni giorni fa, Boeing e Airbus hanno unito le forze per poter trovare delle soluzioni ottimali e poter consentire lo spostamento aereo in tutta sicurezza. Sebbene non sia ancora stato trovato un metodo capace di arginare il coronavirus dalle cabine di viaggio, gli spostamenti aerei riprenderanno gradualmente consentendo ai cittadini di spostarsi a proprio piacimento. A tal proposito, dunque, la necessità di mettere in sicurezza non solo gli altri passeggeri ma anche la crew si è fatta sempre più forte ed è per questo che Airbus e Boeing hanno deciso di coinvolgere la Federal Aviation Amministration (Faa) al fine di provvedere al problema in maniera più ferrata.

Rimane chiaro un concetto: il distanziamento in aereo non può funzionare per mere ragioni economiche. Purtroppo essa rappresenta una condizione impossibile da rispettare, soprattutto nell’ottica della crisi in cui lo stesso settore è caduto. Proprio per tale motivo, indossare le mascherine durante tutta la fase di check in, volo e fino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione sarà obbligatorio per chi intenderà spostarsi in volo.

In attesa di soluzioni più ottimali, infine, comunichiamo ai nostri lettori che le diverse compagnie aeree stanno iniziando a sperimentare nuove modalità di pulizia, come l’adozione di luci speciali in grado di eliminare virus e batteri.