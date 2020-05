L’operatore low cost di Vodafone, ho Mobile, ha aggiunto al suo listino offerte una nuova tariffa dedicata ai clienti che desiderano ricevere soltanto Giga di traffico dati per la navigazione. A differenza delle offerte fino ad ora presentate dal low cost, quest’ultima è rivolta a tutti. Dunque, l’attivazione può essere effettuata a prescindere dal gestore da cui si procede con il trasferimento del numero o dall’attivazione di una nuova linea ho. Mobile. Il gestore aveva inizialmente fissato una data entro la quale i clienti avrebbero potuto attivare l’offerta a un prezzo scontato. Al momento tale data è stata posticipata al 15 giugno 2020.

Offerta solo Giga: ecco come attivare la nuova tariffa del low cost ho Mobile!

I nuovi clienti ho Mobile possono attivare la nuova tariffa solo Giga recandosi in uno dei 3000 punti vendita; o effettuando l’accesso al sito ufficiale dell’operatore. In quest’ultimo caso è possibile completare l’acquisto online, e quindi ricevere la SIM tramite corriere; o procedere con l’ordine richiedendo il ritiro in una delle numerose edicole convenzionate.

Qualunque sia la modalità utilizzata sarà necessario sostenere la spesa iniziale di 22,99 euro, tramite la quale si va incontro al costo della nuova SIM, alla spesa di attivazione e alla prima ricarica.

L’offerta solo Giga permette di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese e prevede un costo di rinnovo di 12,99 euro al mese. In caso di esaurimento anticipato dei Giga mensili la navigazione è automaticamente sospesa dall’operatore per evitare l’addebito di costi extra. I clienti, però, possono decidere di far ripartire la promozione richiedendo il rinnovo anticipato tramite l’app ho Mobile.

Si ricorda che la tariffa sarà in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro, soltanto fino al 15 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe da parte dell’operatore.