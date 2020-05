L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, ha recentemente presentato una nuova tariffa solo Giga dedicata a tutti i clienti. Chiunque può attivarla, a prescindere dal gestore da cui si effettua il trasferimento del numero o dall’attivazione di una nuova linea ho. Mobile. La promozione in questione non include soglie di minuti ed SMS mensili, ma permette di ricevere una quantità di Giga di traffico dati capace di sorprendere tutti. Ecco, quindi, cosa offre la tariffa solo Giga del low cost di Vodafone e come ottenerla!

Offerta solo Giga ho Mobile: il low cost offre 100 GB a tutti i nuovi clienti!

L’offerta sol Giga dell’operatore virtuale ho Mobile permette di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic a soli 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. La tariffa può essere attivata indipendentemente da tutti i nuovi clienti interessati, i quali hanno la possibilità di acquistare la nuova SIM entro il 15 giugno e ricevere la promozione a un prezzo scontato.

I nuovi clienti possono procedere con l’attivazione acquistando la scheda online, tramite il sito ufficiale http://www.ho-mobile.it; o recandosi in uno dei 3000 punti vendita. In entrambi i casi, il gestore richiede una spesa iniziale di 22,99 euro, tramite la quale si andrà incontro alla spesa prevista per la nuova SIM ho Mobile; al costo di attivazione e alla prima ricarica, da utilizzare per saldare il primo rinnovo della tariffa.

ho Mobile permette di effettuare chiamate e inviare SMS sostenendo una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato; di 0,19 euro al minuto, per ogni chiamata effettuata.