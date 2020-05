Secondo recenti indiscrezioni, Apple si sta preparando a rilasciare una versione over-ear dei suoi AirPods con cancellazione del rumore. Questa particolare versione porterà il nome di AirPods Studio. In precedenza, è stato stimato che il nuovo prodotto verrà lanciato nella seconda metà del 2020. Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che il nuovo auricolare diventerà ufficiale prima della fine del primo semestre 2020.

Secondo il rapporto, il fornitore della famiglia AirPods di Apple ha già avviato la produzione in serie della nuova variante Studio. Se questo rapporto è accurato, potremmo vedere il rilascio dei dispositivi il mese prossimo.

Apple AirPods Studio per gli appassionati della musica e non

Secondo fonti che hanno molta familiarità con la questione, l’annuncio di AirPods Studio potrebbe avvenire durante l’imminente Conferenza degli sviluppatori di Apple. Apple WWDC 2020 è l’evento della società che potrebbe tenersi alla fine di giugno. Tuttavia, annunciare nuovi auricolari durante un evento relativo al software sarebbe un po ‘strano.

Per questo motivo, la rivelazione delle cuffie potrebbe avvenire in un evento separato. Vale la pena notare che il WWDC avverrà soltanto attraverso streaming online a causa della pandemia in corso.

AirPods Studio avrà un prezzo di circa $ 349 ma arriverà in due varianti distinte. Uno presenterà un materiale premium, mentre l’altro verrà fornito con materiale più traspirante per garantire che l’auricolare si adatti correttamente agli esercizi. Sarà un prodotto audio avanzato con un sacco di sensori per rilevare quando indossi le cuffie e adattare il canale audio da sinistra a destra quando le metti. Avranno anche un’imbottitura per orecchie che si attacca magneticamente per un facile ricambio.