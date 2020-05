Google Podcast, l’app per podcast della società che si è costantemente evoluta, ha finalmente aggiunto il supporto per la piattaforma automobilistica CarPlay di Apple. Con questo supporto, i proprietari di iPhone possono utilizzare l’app Podcast per trasmettere in streaming i loro programmi preferiti sul proprio veicolo utilizzando CarPlay. Questo aiuta gli utenti che ascoltano spesso contenuti durante la guida.

Google Podcast è, come suggerisce il nome, l’app di Google per la navigazione e la riproduzione di podcast. L’app è in circolazione da un po ‘di tempo, passando lentamente da un’offerta molto semplice a una che copre la maggior parte degli show che gli appassionati di podcast cercano in una piattaforma di streaming.

Google Podcast, puoi scaricare l’app gratuitamente

Gli utenti hanno la possibilità di esplorare diversi spettacoli, inclusi i consigli personalizzati. Oltre a iscriversi e ascoltare contenuti, gli utenti possono anche saltare automaticamente parti silenziose dell’audio, accelerare la riproduzione, mettere in coda nuovi episodi per la riproduzione continua, scaricare episodi, sfogliare la cronologia di ascolto e altro ancora.

L’app è compatibile con Google Assistant, il che è un vantaggio per gli utenti che vogliono rimanere all’interno dell’ecosistema di Google. Per gli utenti al di fuori di esso, tuttavia, esiste Google Podcast per iOS, che ora funziona con la piattaforma CarPlay dell’azienda.

Il grande vantaggio dell’utilizzo dei podcast di Google sui podcast di Apple risiede principalmente nei dispositivi di cui sei proprietario. Se sei fedele all’hardware di Apple, probabilmente starai meglio con la piattaforma di podcast di Apple. Tuttavia, se disponi di altoparlanti Nest, usi un laptop Windows e hai un tablet Android oltre al tuo iPhone, potrebbe essere più semplice utilizzare invece i podcast di Google.