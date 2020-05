La presenza del nuovo operatore WindTre sta spingendo molti clienti di altre compagnie a chiedere la portabilità della rete per sposare il nuovo progetto creato dall’unione dei vecchi brand Wind e 3 Italia. Allo stato attuale, l’operatore può vantare la rete di telefonia mobile più vasta in Italia.

WindTre, tutti in attesa del 5G: ecco quando arrivano le nuove reti

L’obiettivo di WindTre è quello di mettere all’angolo TIM, Vodafone ed anche il nuovo rivale, Iliad. Per realizzare tutto ciò, oltre alle promozioni low cost, sarà necessario fare un salto in avanti nel campo dei servizi. Non è un caso se la nascita stessa di WindTre si fonda sulla promessa del 5G. Oramai il countdown è arrivato quasi al termine. A breve, gli utenti di WindTre potranno beneficiare delle linee internet di nuova generazione.

In base alle ultime indiscrezioni, la prima fase di rilascio del 5G sarà effettivo già nella prossima estate, con la precisione nel mese di luglio. Come per gli altri operatori, in questa fase preliminare solo alcuni utenti (tendenzialmente nelle grandi città) potranno beneficiare di questo servizio. Per una copertura più estesa del 5G sarà invece necessario attendere il primo semestre del 2021.

L’arrivo delle linee 5G porterà anche ad un drastico cambiamento per l’offerta commerciale. Così come Vodafone e TIM, anche WindTre potrebbe presto lanciare alcune sue ricaricabili 5G Ready. Per coloro che risultano già abbonati con ricaricabili classiche, ci sarà la possibilità di aggiungere un’opzione 5G a pagamento per beneficiare delle reti di ultima generazione su smartphone compatibili.