Iliad: gli utenti possono contare su 2 promo, si parte da 4,99 euro

Nessuno avrebbe potuto mai pensare che un nuovo gestore potesse prendere rapidamente il controllo della situazione in merito alla telefonia mobile italiana. Questo è quanto fatto da Iliad in questi primi due anni di attività in Italia, con le sue offerte ormai distribuita in lungo e in largo.

Il provider che arriva dalla Francia ma che ad oggi si afferma come gestore italiano a tutti gli effetti e in questo momento al quarto posto. I suoi utenti, oltre 5 milioni, gli consentono di avere questa posizione privilegiata, direttamente dietro alle grandi aziende che da sempre trattano la telefonia mobile e non solo. Ora come ora però Iliad vuole anche difendersi, visto che proprio le aziende rivali stanno preparando delle campagne promozionali per recuperare utenti.

Iliad, sul sito ufficiale sono presenti due promozioni di vecchia data: ecco le soluzioni da 4,99 e 6,99 euro al mese

Il mondo Iliad in questo momento è uno dei più presi in considerazione, viste le promozioni col prezzo così basso. Sul sito ufficiale però ce ne sono altre due, le quali erano credute ormai svanite nel nulla da molti utenti. Chiunque voglia cambiare gestore in questo momento può infatti rifarsi alla Solo Voce e alla Giga 40.

Si tratta di due offerte che hanno qualcosa in comune, ma cambiano per prezzo e per connessione dati. La prima infatti è priva di connessione internet, mentre la seconda include 40 giga in 4G per navigare sul web. Entrambe poi hanno minuti ed SMS illimitati verso tutti. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 6,99 € al mese.