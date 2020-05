Iliad affronta TIM, Vodafone e Wind Tre: che novità nelle sue offerte

Contrastare quella che ormai è diventata una super potenza della telefonia mobile come Iliad risulta davvero proibitivo anche per le grandi aziende. Tim e Vodafone ad esempio stanno avendo molta difficoltà a recuperare gli utenti che questo provider gli ha portato via durante gli scorsi mesi.

Il merito di questo grande successo è sicuramente arrivato grazie alle promozioni a prezzo bassissimo. Quest’aspetto però non ha disdegnato la proposta di diversi contenuti, i quali hanno reso Iliad il gestore più ricercato al momento. Ogni promozione include al suo interno tutto quello che serve al giorno d’oggi, sia per tenersi semplicemente in contatto con le persone, sia per navigare sul web per qualsiasi altra situazione. Iliad ora però a bisogno di difendersi, viste le campagne promozionali che i suddetti gestori hanno sviluppato.

Iliad, sul sito ufficiale potete scoprire ancora le due promozioni più famose di sempre ma con una novità

Se qualcuno inizialmente nutriva qualche dubbio in merito all’arrivo di Iliad, ora di sicuro la situazione è più chiara. Questa azienda sta dominando nel mondo dei gestori di telefonia mobile, il merito è sicuramente dell’ultima offerta pubblicata: la Giga 50.

Tale soluzione propone ogni mese 50 giga di traffico dati in 4G per la navigazione sul web con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo mensile consiste in soli 7,99 € al mese per sempre, ma non finisce qui. Tutte le offerte e comprensive di giga per Internet includono 4GB di roaming in 4G all’estero. Prima se ne potevano avere solo due.

Infine, per chi non avesse bisogno di Internet, ecco la promo Solo Voce. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti per 4,99 € al mese.