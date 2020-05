Iliad: la Giga 50 ora ha una novità che gli utenti chiedono da sempre

Iliad è quel gestore che infondo infondo tutti stavano aspettando da diverso tempo. In molti avevano infatti già palesato mesi prima dell’arrivo dell’azienda, la comparsa di un nuovo provider che potesse includere al suo interno qualità, quantità e convenienza.

In realtà esistevano già tante soluzioni molto interessanti, sia da parte di Vodafone che da parte degli altri gestori leader del settore. Iliad però ha portato quel qualcosa in più che in tanti hanno deciso di non lasciarsi scappare, concludendo dunque il rapporto con la loro azienda di fiducia. Proprio per questo adesso il provider proveniente dalla Francia risulta uno dei migliori nonché uno dei più valutati quando si tratta di un cambio gestore. L’obiettivo dei rivali però adesso è quello di riprendersi tutti gli utenti che Iliad gli ha portato via, e per questo bisogna stare in guardia.

Iliad prova a difendersi dalla concorrenza con la sua promozione migliore che è ancora disponibile ma con una grande novità

Per riuscire a ottenere tanti nuovi utenti, Iliad ha deciso di non cancellare più la sua promozione migliore che è senza dubbio la Giga 50. Questo include al suo interno le migliori soluzioni, se solo si pensa che sono disponibili minuti illimitati verso tutti i numeri e i gestori presenti in Italia e nell’Unione Europea, SMS illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G.

Il prezzo è poi una variante importante che permette di scegliere questo gestore piuttosto che un altro: solo 7,99 € al mese per sempre. La promo include da qualche settimana poi anche 4GB di traffico dati in roaming.