AOC, famosa azienda in campo di monitor da gioco, ha recentemente deciso di ampliare la propria gamma di monitor dedicati al gaming, andando ad aggiungere 5 nuovi modelli alla famiglia G2, di cui 3 curvi e 2 piatti.

Nomi in codice C27G2ZU, C27G2ZE e C32G2ZE per quelli curvi e 24G2ZU, 24G2ZE per i due modelli piatti.

Come è facile intuire dal nome parliamo di monitor con diagonali da 24,27 e 32 pollici, i quali condividono il refresh rate da 240Hz ed il tempo di risposta di 0,5ms MPRT (1ms per quello a 32 pollici).

Specifiche per tutti i gusti

I modelli in questione sono tutti dei pannelli in FullHD e basati su pannelli TN per quanto riguarda quelli da 24 pollici, mentre pannello VA per quelli da 32 e 27, tutti e 5 condividono un animo pensato per gli eSports, dal momento che offrono una fluidità elevatissima aiutata anche dalla tecnologia FreeSync Premium, che gli consente di adattarsi a frame rate variabili e dalla tecnologia LFC (Low Framerate Compensation), che offre immagini fluide senza interruzioni.

Per quanto riguarda la resa cromatica, i due pannelli offrono una copertura della gamma gamut sRGB del 120% e l’89% di quello AdobeRGB.

Tutti e tre i modelli si basano sulla tecnologia frameless e sono equipaggiati con gli algoritmi di miglioramento FlickerFree e Low Blue Ligh, i quali riducono lo sfarfallio di gioco e l’emissione di luci blu per non affaticare la vista durante lunghe sessioni di gioco.

Tutti e 5 i monitor rappresentano dei prodotti di ottimo livello e sono disponibili già al cliente, ecco il listino prezzi: