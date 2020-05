La piattaforma di e-commerce Amazon ha appena annunciato la nuova generazione del tablet Fire HD 8, disponibile in tutti i colori, tranne che nero. Il nuovo Fire HD8 non è altro che un aggiornamento del modello esistente.

Vi ricordo che questo rimane uno dei tablet più apprezzati sul mercato, è stato appena rinnovato con prestazioni più veloci del 30%, 2 GB di memoria RAM, il doppio dello spazio rispetto a prima, espandibile fino ad 1 TB.

Il Vice President Amazon Devices EU, Eric Saarnio ha dichiarato: “Il nuovo tablet Fire HD 8 presenta caratteristiche che tutti in famiglia apprezzano: contenuti di qualità, maggiore spazio di archiviazione, maggiore durata della batteria, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente“. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2020 ma si può già preordinare sulla piattaforma al prezzo di 99.99 euro.

Il tablet Fire HD8 è dotato di uno schermo da 8 pollici in risoluzione 1280×800 e dispone di un processore quad-core da 2.0 GHz e 2 GB di memoria RAM. Il device sarà disponibile con opzioni da 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile come anticipato precedentemente fino ad 1 TB grazie ad una MicroSD. Sarà inoltre possibile beneficiare di archiviazione illimitata sul cloud per tutti i contenuti Amazon e fotografie realizzati con i tablet Fire.

Disporrà anche di un’inedita modalità Gioco che permette di concentrarsi sul videogioco senza alcuna interferenza o comparsa di notifiche. La batteria, secondo quanto dichiarato dall’azienda, dura fino a 12 ore e si ricarica in meno di 5 ore. Come tutti i modelli Fire, l’HD8 versione 2020 offre anche un’ampia selezione di contenuti come l’accesso a milioni di film e serie TV, canzoni, eBook Kindle e molto altro. Non vi resta che andare a dare un’occhiata sul sito ufficiale della piattaforma.