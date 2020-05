Amazon ha presentato il nuovo tablet Fire HD 8, un dispositivo pensato per offrire caratteristiche e funzionalità per l’intera famiglia, dai più piccoli, per soddisfare la loro voglia di intrattenimento, ai più grandi, per restare connessi con amici e familiari lontani ed archiviare una grande quantità di file. Il tutto ad un prezzo molto accessibile, che con i suoi 99,99 euro rende questo tablet davvero appetibile.

“Il nuovo tablet Fire HD 8 presenta caratteristiche che tutti in famiglia apprezzano: contenuti di qualità, maggiore spazio di archiviazione, maggiore durata della batteria, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente” afferma Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices EU. “Abbiamo reso il nuovo Fire HD 8 ancora migliore, con prestazioni più veloci, 32GB di spazio di archiviazione, fino a 12 ore di durata della batteria, facilmente ricaricabile con il cavo USB-C, e al costo di soli €99,99. Con accesso a milioni di film, serie TV, eBook, canzoni, riviste e tanto altro, Fire HD 8 è il tablet perfetto per l’intrattenimento.”

Amazon Fire HD 8, caratteristiche del nuovo tablet

Amazon Fire HD 8 dispone di un grande schermo da 8 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel ed è alimentato da un processore quad-core da 2.0 GHz, accompagnato da 2 GB di RAM ed in tagli di memoria da 32 GB e da 64 GB espandibile con microSD fino ad 1 TB. Inoltre, tutti i contenuti Amazon scaricati sul tablet, così come le fotografie scattate possono essere archiviati gratuitamente sul cloud, senza limiti di spazio.

E’ possibile usufruire di funzionalità esclusive Amazon, come Per te, X-Ray, Family Library, Blue Shade e accedere a milioni di film, serie TV, canzoni, eBook Kindle, riviste, app e giochi. A tal proposito, il tablet Fire HD 8 è dotato della nuova modalità Gioco, che permette al giocatore di raggiungere performance migliori per una esperienza libera da distrazioni (tutte le notifiche vengono momentaneamente silenziate). Il tablet assicura anche prestazioni durevoli, grazie alla sua batteria che garantisce fino a 12 ore di utilizzo misto, per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e altro.

Amazon Fire HD 8 è in pre-ordine già da oggi al prezzo di 99,99 euro. Le spedizioni inizieranno il prossimo 3 giugno. E’ possibile anche acquistare una cover protettiva nei colori blu-grigio, grigio chiaro, antracite o malva al prezzo di 34,99 euro.