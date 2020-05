Parlare di streaming equivale a parlare di Netflix: il servizio in abbonamento più rinomato al mondo. Capace di aver fidelizzato orde di utenti in tutto il globo, lo stesso servizio che è anche sì casa di produzione non manca mai tra gli argomenti delle discussioni di giovani e adulti, grazie soprattutto al suo catalogo sempre aggiornato. Capace di carpire l’attenzione di vere e proprie masse, Netflix ha nel tempo saputo creare degli show di tutto rispetto, i quali ad oggi spingono vari utenti a domandarsi “ma quando usciranno le nuove stagioni?“.

Conoscere la tabella di marcia del colosso dello streaming risulta, però, un’incognita: nel tempo gli abbonati più anziani hanno afferrato bene un concetto: mai dare nulla per scontato. Rispondere, dunque, alla domanda sopra riportata richiede per forza di cose una previa comunicazione ufficiale o altrimenti si potrebbe finire col creare false speranze.

Netflix: presto una vagonata di serie tv tornerà con nuovi episodi

La crisi sanitaria che ha coinvolto il mondo intero non sta aiutando Netflix a portare a termine le riprese dei suoi show: molti di questi, infatti, hanno subito delle sospensioni e sebbene le stesse siano state effettuate a fin di bene, si tramuteranno in ritardi inevitabili.

Serie TV come Riverdale, Black Mirror ed Elite torneranno presto con nuovi episodi: questo è assodato, bisognerà solamente pazientare un po’ più del previsto. Per quanto concerne Suburra, produzione italiana d’eccellenza, invece, la questione è diversa: non è un mistero che anche le prime due stagioni abbiano impiegato più tempo del previsto nell’essere pubblicate e, purtroppo per i fans, anche per la terza ed ultima stagione questo fattore sembra essere assodato. Prevedere una data d’uscita, dunque, appare impossibile: finanche il protagonista Alessandro Borghi non conosce i dettagli.