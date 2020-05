Realme ha annunciato la disponibilità in Italia di Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro. Il primo è stato già presentato in Europa in occasione del Mobile World Congress, è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alle Reti di quinta generazione e al 5G Dual-Mode. Sfoggia un grande schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP ed una doppia fotocamera per selfie, con ultra-grandangolo da 32 MP.

Realme X50 Pro 5G sarà disponibile a partire dal prossimo 18 maggio nelle colorazioni Rust Red e Moss Green in tre configurazioni:

8GB+128GB al prezzo di 599,90€

8GB+256GB al prezzo di 669,90€

12GB+256GB al prezzo di 749,90€

Realme 6 Pro, caratteristiche e prezzi

Realme 6 Pro, invece, è dotato di un display ultra-sottile da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ (2400×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 HZ. Lo smartphone implementa anche una serie di funzionalità di ultima generazione, come l’effetto luce, la protezione degli occhi, la modalità colore personalizzata e l’OSIE.

Sotto la scocca di Realme 6 Pro si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 720G accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone è dotato in totale di sei fotocamere. Sul retro troviamo una quad-camera con sensore principale da 64 MP, un teleobiettivo zoom ibrido 20x da 12MP, un obiettivo quadrangolare da 8 MP da 119° e uno per le macro. Sulla parte frontale, invece, Realme 6 Pro è dotato di una doppia fotocamera da 16 MP Sony ed una super-grandangolare (105°) da 8 MP.

Lo smartphone è dotato poi di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Realme 6 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Lighting Blue e Lighting Red a 349,90 euro sul sito ufficiale realme, Amazon e Unieuro.