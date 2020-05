Netflix, è una piattaforma che colma di serie TV di qualsiasi tipo. Per questa ragione ogni giorno attira utenti piuttosto differenti tra loro e che quindi, cercano serie dei generi più variegati. Oggi, quelle su cui desideriamo concentrarci, sono Tredici, You e Stranger Things. Quello che queste serie hanno in comune, è la trepidante attesa dei fan per i prossimi episodi, dato che tutte e tre hanno in previsione una nuova stagione in arrivo. Vi spieghiamo quindi, tutte le novità che conosciamo in merito.

Tredici, Stranger Things, e You, tutte le novità da conoscere sui futuri episodi

Probabilmente Stranger Things è la serie maggiormente conosciuta di queste tre, oltre a essere quella che ha avuto maggiore successo tra tipi di pubblico differenti. È ambientata negli anni 80, questa serie ha riportato in voga lo stile vintage di quegli anni, unito a una buona dose di fantascienza. Le riprese della stagione 4 erano iniziate qualche giorno prima della quarantena e sono state interrotte per questa ragione. La serie è pertanto, rimandata a una data indefinita.

Tredici è invece un teen drama dai temi notevolmente impegnativi, tra cui, bullismo, emarginazione e soprattutto suicidio. La storia si basa sul racconto postumo della protagonista, che decide di togliersi la vita dopo una serie di vicende. Tre stagioni sono attualmente state pubblicate, ma anche in questo caso la quarta è stata già confermata. Per gli stessi motivi di Stranger Things, la serie è rinviata a data da destinarsi. Tuttavia, non ne avremmo comunque potuto vedere le puntate sulla piattaforma Netflix, prima dell’autunno 2020.

You, infine, è una serie basata su un omonimo romanzo. È un thriller psicologico di cui sono state prodotte due stagioni, la cui l’ultima, pubblicata nel dicembre 2019. La storia racconta di Joe Goldberg, uno stalker e un assassino, pienamente sicuro di essere una brava persona. La stagione 3 è già confermata ma come tutte le altre serie, resta in sospeso fino alla fine dell’emergenza. Non sarà quindi possibile vederla prima del 2021, in data indefinita.