Capaci di aver ammaliato orde di spettatori in tutto il mondo, The Witcher, Vis a Vis e Lucifer si configurano come tre dei show più acclamati su Netflix. Ricchi di suspance e leggero umorismo che non guasta mai, queste tre produzioni si presentano totalmente diverse tra di loro ma ugualmente abili nell’aver conquistato il cuore di una generalità di persone molto ampia.

Interessati nel scoprire le sorti dei protagonisti, dunque, gli stessi spettatori divenuti fans si domandano incondizionatamente una sola cosa: “quando verranno pubblicate le nuove stagioni?”.

Netflix: nuove stagioni per Lucifer e The Witcher, Vis a Vis invece si è conclusa definitivamente

Nel catalogo di Netflix torneranno con dei nuovi episodi solo due show su tre ossia Lucifer e The Witcher. Per quanto concerne Vis a Vis, infatti, è nostro dovere informare chi ci legge che la produzione spagnola non avrà dei nuovi episodi: gli showrunner si sono rivelati irremovibili a tal proposito confermando che la storia è stata conclusa con il rilascio dell’ultima stagione; ciononostante i fans potranno consolarsi con uno spin off della stessa serie, attualmente in onda su Fox Spagna e denominato “Vis a Vis: El Oasis“.

In merito a The Witcher e Lucifer, invece, la questione è ben diversa. Lo show con protagonista Tom Ellis ha davanti a sé ancora due stagioni: la quinta, la quale sarà divisa in due parti, verrà presto pubblicata su Netflix (una data ufficiale non è stata ancora comunicata) consentendo ai fans di vedere con occhi propri l’Inferno per la prima volta in assoluto.

Yennefer, Geralt e Cirilla dovranno, invece, attendere un po’ di più per tornare alla ribalta: la seconda stagione di The Witcher è infatti prevista per il 2021.