L’uscita della nuova e quinta stagione di Lucifer non è stata ancora svelata eppure i fans ormai attendono da diverso tempo: sebbene questa fosse stata indicata come l’ultima, in realtà anche una sesta produzione arriverà presto graziando tutti gli amanti di nuove e scoppiettanti avventure. Netflix non ha ancora definito una data ufficiale e com’è giusto che sia ci sta pensando proprio Tom Ellis a insidiare la curiosità negli utenti.

Lucifer 5: presto uscirà su Netflix, ecco cosa sappiamo a riguardo

Secondo diverse indiscrezioni circolate online, la quinta stagione di Lucifer sarà composta da circa 16 episodi e verrà scomposta di une parti: ognuna da otto episodi. Davanti a tale circostanza ci si può immaginare una plausibile uscita in maggio o giugno, ma purtroppo tali non rimangono che speculazioni senza una conferma ufficiale da Netflix.

In ogni caso, Tom Ellis che è il protagonista indiscusso dello show, sta stuzzicando indirettamente i fans con degli indizi, tra i tanti anche uno sull’apparenza dell’Inferno. Dato che il luogo spettrale non è mai apparso prima nel telefilm, sono diversi i curiosi che si stanno domandando come questo sia: per ragioni di trama, inoltre, vederlo nel corso della quinta stagione sarà obbligatorio.

A risolvere questo enigma uno scatto creato con l’aiuto del grafico Joe ha svelato come gli inferi potrebbero apparire. Ovviamente non è detto che questi saranno esattamente così, ma anche la scritta “Persino Lucifer fa l’isolamento sociale, state a casa” lascia molto poco da intendere.

Lucifer è disponibile per lo streaming interamente su Netflix.