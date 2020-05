Trony è super, in occasione dei primi giorni del mese di Maggio, infatti, l’azienda è riuscita a lanciare una lunga serie di offerte e di sconti all’interno di un volantino davvero molto invitante per la maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale.

Il meccanismo alla base della campagna ripercorre il cosiddetto Sconto IVA, ovvero la possibilità di godere di uno sconto fisso, indipendentemente dalla cifra e dalla categoria merceologica del prodotto effettivamente acquistato. La modalità d’acquisto ha subito una leggera variazione rispetto al passato, l’utente interessato non potrà appoggiarsi al sito ufficiale; potrà recarsi in negozio solo per urgenze/emergenze, mentre la via maggiormente consigliata consisterà proprio nel contattare telefonicamente/web/whatsapp il punto vendita desiderato, per richiedere la consegna a casa del prodotto che si vorrà poi acquistare.

Volantino Trony: gli utenti ringraziano per questi prezzi

Data la natura di Sconto IVA, quindi, l’utente non è limitato nella scelta di una determinata categoria di prodotti, ma può spaziare all’interno dell’intero catalogo aziendale. La grande occasione per risparmiare, inoltre, viene raddoppiata, di conseguenza all’atto del pagamento verrà applicato uno sconto quasi doppio rispetto proprio alla riduzione a cui siamo solitamente abituati.

L’effettivo risparmio sarà del 32,82% rispetto al listino originario, se pensavate di risparmiare il 44% sappiate che avevate sbagliato completamente i conti. L’imposta sul valore aggiunto non corrisponde al 22% del prezzo che noi vediamo sul cartellino, ma viene applicata alla cifra base, corrispondente al 18,02% circa di quanto noi leggiamo e paghiamo di default. Raddoppiando lo scorporo, i punti percentuali corrisponderanno esattamente al 32,82%.

Consapevoli di trattare un argomento molto tecnico e spinoso, lasciamo qui sotto le pagine d’esempio del volantino Trony, utili per comprendere al meglio il funzionamento della promozione.