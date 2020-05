MediaWorld continua a stupire con i propri XDays, una lunga serie di splendidi sconti attivi esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di raggiungere l’acquisto solo dal divano di casa propria, non sarà in nessun modo possibile raggiungere gli stessi prodotti nei punti vendita in Italia.

Fino al 7 maggio è stata lanciata una campagna promozionale che vuole sicuramente far discutere, a partire dalla possibilità di ricevere la merce a casa senza costi aggiuntivi. Ciò sarà possibile indistintamente dal valore finale dell’ordine, un incredibile punto a favore per un volantino che al giorno d’oggi deve necessariamente combattere con mostri sacri del settore, come ad esempio Unieuro e Esselunga.

Volantino MediaWorld: le nuove offerte non hanno rivali

Gli XDays coinvolgono un grandissimo numero di categorie merceologiche, tuttavia l’attenzione dei consumatori risulta sempre essere attratta dal mondo degli smartphone, ecco quindi che emergono tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, senza necessariamente spendere cifre folli.

La migliore è sempre rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro, un medio di gamma dalle buonissime prestazioni generali, e facilmente acquistabile proprio per un prezzo davvero concorrenziale. Sempre sulla stessa linea incrociamo anche Galaxy A30s, Oppo Reno 2Z e Oppo A9 2020.

Non mancano, se interessati, i top di gamma, quali sono ad esempio Galaxy Note 10+ a 899 euro, iPhone 11 o Galaxy S10 Lite. Il volantino MediaWorld è perfettamente fruibile sul sito ufficiale dell’azienda, qui trovate tutte le informazioni del caso.