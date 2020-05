Finalmente il social network Facebook ha inserito anche in Italia la possibilità di trasferire su Google Foto le immagini presenti sul proprio profilo nella piattaforma.

Molti anni fa, quando ancora non esistevano le piattaforme di archiviazione online, moltissimi utenti utilizzavano il social per avere un archivio delle proprie foto scattate con il cellulare. Ora le potete trasferire in poche e semplici mosse, ecco come.

Facebook: trasferire le immagini su Google Foto

Se non avete intenzione di modificare le foto che avete archiviato nel tempo su Facebook, trasferirle sarà davvero molto semplice. Prima di tutto dovrete recarvi sulla piattaforma da browser web e fare click su impostazioni>le tue informazioni su Facebook e successivamente fare click su “trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video“. A questo punto vi verrà chiesto di inserire la vostra password della piattaforma e poi dovrete scegliere la destinazione Google Foto.

Potrete anche scegliere se trasferire le foto o i video, al momento non è ancora possibile trasferire entrambi contemporaneamente, in questo caso dovrete fare due passaggi. Dopo aver cliccato su Avanti, Google vi chiederà di consentire il trasferimento. Quando gli darete l’ok inizierà la procedura, che durerà un bel po’, in base alla quantità di file da traferire.

Se invece volete modificare le foto potete scaricare i file su un hard disk. Nella stessa schermata in cui dovete scegliere la destinazione delle vostre foto, invece di fare click su Google Foto, dovrete semplicemente selezionare l’opzione per scaricare le foto. Anche in questo caso, se foto e video saranno parecchi, ci vorrà un bel po’ di tempo.