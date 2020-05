L’obiettivo di Vodafone, perché ancora non l’avesse capito, è quello di recuperare terreno e soprattutto utenti. Le grandi aziende che si stanno scontrando con il colosso anglosassone sono riuscite a rubargli diversi clienti nell’ultimo periodo e non solo.

Una delle realtà più ostica proprio per Vodafone è stata fin dal primo momento Iliad, che con le sue promo gli ha portato via una parte considerevole di pubblico. Tale situazione ha spinto dunque il gestore colorato di rosso a tornare alla carica con le sue offerte migliori. Queste sono illustrate in basso: si tratta delle Special Minuti. Inoltre oggi è Happy Friday, e dunque tutti gli utenti Vodafone non potranno beneficiare di un grande regalo che consiste in più scelte. Un buono sconto Colvin da 10 euro, 1 anno di abbonamento a La Cucina Italiana, 2 anni di abbonamento a Vogue e infine il 20% di sconto extra per Venchi.

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB