Gli ultimi due giorni sono stati ricchi di informazioni da parte di Ubisoft. Dopo anni di silenzio, finalmente possiamo scoprire qualcosa in più su Assassin’s Creed Valhalla. Il nuovo capitolo della saga degli Assassini è stato svelato dal produttore e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il primo passo da parte di Ubisoft è stato quello di anticipare il titolo del gioco attraverso un live streaming durato ben otto ore. Il digital artist BossLogic ha realizzato un artwork con Photoshop durante l’intero collegamento, anticipando due ambientazioni di Assassin’s Creed Valhalla.

Il giorno dopo invece è arrivato il tanto atteso trailer ufficiale. Il filmato è realizzato in computer grafica e mostra i Vichinghi scontrarsi contro gli Inglesi. Al momento non si conoscono i dettagli della storia ne le dinamiche di gioco, ma possiamo immaginare che le meccaniche saranno riprese da Assassin’s Creed Odyssey. Possiamo aspettarci quindi un titolo action di stampo GDR con un albero di crescita del personaggio personalizzabile.

Assassin’s Creed Valhalla è ufficiale

Ubisoft inoltre, ha immediatamente sottolineato come il nuovo Assassin’s Creed Valhalla è uno dei progetti più ambiziosi mai tentati. Infatti, per portare avanti lo sviluppo si è resa necessaria la collaborazione di 14 studi diversi.

Il lancio è previsto per Natale 2020 su Xbox One, Playstation 4, PC e Stadia. Certamente arriverà anche la versione next-gen compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X. Non resta che attendere ulteriori informazioni che verranno rilasciate nel corso delle prossime settimane. Ovviamente ci aspettiamo a breve anche un video gameplay per ammirare le migliorie apportare rispetto al capitolo precedente.