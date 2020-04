Da circa un mese, ormai, su Netflix è disponibile la quarta stagione de La Casa di Carta, una delle serie televisive maggiormente apprezzate dagli utenti del colosso Americano. Come c’era da aspettarsi, milioni di utenti hanno terminato la visione dell’intera season nel giro di pochi giorni, pubblicando sul web pareri discordanti in merito. Ciononostante, lo show spagnolo ha ugualmente catturato l’attenzione degli utenti che, ad oggi, non aspettano altro che l’arrivo della quinta stagione.

Come ben sappiamo, infatti, anche questa volta la storia non è stata conclusa. Il produttore Álex Pina ha lasciato le porte aperte per l’arrivo di una quinta season e, molto probabilmente, anche di una sesta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. La Casa di Carta: stagioni 5 e 6 in arrivo Come avevamo accennato ancor prima del rilascio della quarta stagione, la quinta season de La Casa di Carta è stata confermata ufficialmente. Ad oggi, però, l’emergenza sanitaria ha costretto l’intera produzione ad interrompere temporaneamente il progetto, lasciando quindi un’ombra di mistero sulla data di rilascio della prossima stagione. Ciononostante, per la gioia degli amanti della serie TV, Alex Pina si è dimostrato ugualmente interessato a voler creare persino una sesta stagione. Ipotizzare cosa accadrà nelle prossime puntate, quindi, è praticamente impossibile, specialmente se consideriamo il fatto che la serie TV ci ha abituato a cambi di programma e colpi di scena inaspettati. Ciononostante il web è stato invaso da alcune teorie, in particolare legate al futuro di Alicia Sierra che, come ben sappiamo, risulta essere il principale punto interrogativo al termine della quarta stagione. Restate connessi per ulteriori novità.