Anche il mese di aprile 2020 sta giungendo al termine e questo per noi amanti dei contenuti in streaming significa solamente una cosa: in questi giorni la piattaforma Netflix eliminerà parecchi dei suoi contenuti.

Oggi è ormai il penultimo giorno del mese, avrete solamente oggi e domani per poter vedere i contenuti che il colosso ha intenzione di eliminare entro la fine del mese. Scopriamo ora alcuni titoli.

Netflix: i contenuti eliminati oggi e domani

Oggi mercoledì 29 aprile 2020 la piattaforma permetterà di vedere per l’ultima volta molti contenuti. Iniziamo subito con i due film: Railroad Tigers, Kung Fu Yoga. Il primo è ambientato durante la seconda guerra mondiale e racconta di un operaio cinese che guida un impavido gruppo di resistenti contro l’occupazione giapponese. Il secondo invece tratta di due archeologi agli antipodi che affrontano un gruppo di spietati mercenari in una gara per trovare un antico tesoro tibetano di valore inestimabile.

Durante la giornata di domani, ovvero giovedì 30 aprile 2020 la piattaforma vi permetterà di vedere per l’ultima volta i film Colazione da Tiffany, Chicago, Spongebob – il film, Closer, District 9, Terra, Losing Sight of Shore, Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story, Drishyam, American Experience: The Circus, The Judge, Serendipity – Quando l’amore è magia e moltissimi altri.

L’ultimo giorno del mese è sempre ricco di moltissimi contenuti che, purtroppo, vengono eliminati. Questo sicuramente per fare spazio ad altrettanti titoli che costantemente vengono aggiunti. Vi ricordo che potete richiedere un periodo di prova gratuito alla piattaforma prima di decidere se sottoscrivere un abbonamento o meno. Per farlo, basta recarsi sul suo sito ufficiale.