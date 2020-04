Diesel: ci sono 5 motivi per i quali può essere meglio dell'elettrico

Per acquistare un’automobile le valutazioni da fare sono davvero tante. Non si passa più solo dal lato estetico, visti i costi in aumento dei carburanti negli ultimi vent’anni. Infatti le persone hanno cominciato ad adottare criteri di scelta in merito anche alla convenienza del veicolo prossimo all’acquisto.

Le automobili diesel sembrano andare ancora per la maggiore, nonostante qualcuno avesse predetto tempo addietro che sarebbero scomparsi col passare del tempo. Questo in realtà non è mai successo, soprattutto perché le automobili a gasolio sono state adottate secondo nuovi criteri per l’inquinamento e per il consumo. Le persone infatti tendono a scegliere ancora il veicolo diesel per più motivazioni, anche in presenza dei veicoli elettrici che sembrano essere il futuro. Esistono infatti 5 motivi per scegliere un auto diesel nonostante la convenienza dell’elettrico.

Diesel contro elettrico, ecco 5 motivi per scegliere le automobili a gasolio nonostante la grande innovazione dei motori elettrici

Quando si acquista un’automobile, bisogna tenere conto di diverse situazioni. Sicuramente acquistare un auto diesel può risultare meno dispendioso, dal momento che le auto elettriche costano davvero molto. Inoltre, oltre al costo di listino, bisogna tenere conto anche dei costi di manutenzione che nel caso delle auto a gasolio sono molto minori.

Da non sottovalutare poi il costo per il rifornimento, il quale nel caso delle automobili diesel a volte può essere più conveniente. La bassa diffusione di colonnine sul territorio infatti rende più difficoltoso poi il rifornimento sui veicoli elettrici. È vero poi che le auto elettriche inquinano di meno, ma smaltirne una alla fine del suo ciclo vitale comporterà molti più problemi viste anche le celle dedicate alle batterie.