Negli ultimi anni la guerra fra gli automobilisti che appoggiano il Diesel e quelli che appoggiano l’Elettrico si è spostata sul web. Da una parte, dunque, ci sono quelli smentiscono le notizie in merito ai livelli di emissioni elevati nei motori Diesel mentre, dalla parte opposta, c’è chi continua a sostenere l’eco-sostenibilità e l’elevato risparmio dell’Elettrico. Ovviamente ognuno porta acqua nel proprio mulino ma, per chiarire definitivamente la questione, è intervenuto un famoso istituto Tedesco che ha effettuato alcuni test su veicoli Diesel ed Elettriche. Scopriamo di seguito i risultati.

Diesel contro Elettrico: ecco la verità sulle emissioni

Per tutti gli automobilisti in possesso di vetture con motori Diesel, lo scorso anno è stato in assoluto uno dei peggiori di sempre. A casua dei continui blocchi, infatti, milioni di persone sono state cotrette a restare in casa per mesi e mesi.

A quanto pare, però, queste voci in merito alle emissioni elevate del Diesel non hanno convinto l’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera che, dopo aver condotto alcuni test molto accurati, ha rilevato una situazione sel tutto differente. Confrontando una Mercedes C220d e di una Tesla Model 3, infatti, i risultati sui livelli di emissioni di Co2 sono i seguenti:

il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

per chilometro; il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

È evidente quindi che, ad oggi, l’Elettrico ha ancora molta strada da fare. Il principale motivo dei livelli di emissioni cosi elevati, dunque, sono proprio le batterie. A quanto lare, infatti, in alcuni casi sono prodotte ancora con combustibili fossili.