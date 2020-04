Android: 8 app sono gratis per tutti sul Play Store di Google ma solo oggi

Quando si parla di Android non si può fare altro che mettere in mostra la grande crescita di una piattaforma che tempo addietro era additata come instabile. Google ha profuso tutto il suo impegno pur di mettere nuova benzina in un motore che sembrava avere tutte le caratteristiche giuste per andare ancora più forte. Il tutto poi si è tramutato in una macchina perfetta, la quale oggi accoglie oltre 2,5 miliardi di utenti nel mondo.

Tantissimi utenti che oggi risiedono sotto l’ala protettrice del robottino verde, arrivano anche dalla diretta concorrenza. Se prima in molti tendevano a ritornare indietro, ora credono che Android rappresenti il giusto compromesso per le varie esigenze del pubblico. Inoltre c’è un vero e proprio asso nella manica che è rappresentato dal Play Store, spazio dedicato a tutti dove è possibile scaricare qualsiasi contenuto. Qui ci sono infatti applicazioni e giochi di diverso genere che spesso arrivano anche in offerta gratuita.

Per avere tutte le migliori offerte Amazon ogni giorno con codici sconto, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per questa giornata gli utenti possono scaricare gratis 8 app e giochi dal Play Store

Tutti coloro che stanno leggendo questo articolo sono fortunati perché potranno avere l’occasione di scaricare alcuni contenuti del mondo Android totalmente gratis. Si tratta di applicazioni e giochi a pagamento che solo per questa giornata saranno a costo zero.