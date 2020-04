Vodafone fa sognare gli utenti, in tantissimi si ritrovano a tutti gli effetti con la possibilità di mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS, complessivamente dovendo fornire in cambio un contributo fisso che non supera i 7 euro al mese.

Il nome della promozione è Special 50 Digital Edition, a conti fatti rappresenta un punto saldo per gli utenti che si ritrovano a dover abbandonare Iliad o un operatore virtuale, con conseguente richiesta effettiva di portabilità del numero originario. In fase di attivazione il cliente dovrà versare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma allo stesso tempo non dovrà sottostare in nessun modo a vincoli contrattuali di durata di alcun tipo. Di conseguenza potrà decidere di abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza necessariamente essere costretto a pagare penali per recesso anticipato.

Passa a Vodafone: la Special 50 Digital Edition è davvero interessante

Al netto delle limitazioni indicate poco sopra, la Special 50 Digital Edition resta indiscutibilmente una promozione da sogno, proprio perché in grado di offrire al consumatore tutto ciò di cui ha effettivamente bisogno. Nello specifico si potranno raggiungere 50 giga di internet alla velocità massima disponibile, illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, per finire poi con i soliti SMS senza limiti da inviare ad ogni utente sul territorio.

Tutto questo con un esborso finale di soli 7 euro al mese a tempo indeterminato, da versare sempre e soltanto tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata originariamente in fase di attivazione e sulla quale è stata effettuata la portabilità.