Stare al passo dei grandi gestori era sicuramente un obiettivo proibitivo per un’azienda nuova nel settore. Iliad però ha dimostrato fin da subito di avere la stoffa necessaria per competere con queste realtà, le quali ad oggi sono riconosciute tra i vari TIM, Vodafone e Wind Tre.

Questo nuovo provider proveniente dalla Francia ha annunciato il suo arrivo mesi prima, e tutti lo hanno sottovalutato. I gestori credevano che non potesse dare più fastidio di un qualsiasi altro nuovo provider, mentre gli utenti non credevano potessero arrivare offerte così interessanti. Proprio queste infatti sono state l’asso nella manica di Iliad, visto che i loro prezzi sono bassissimi e i contenuti i più alti in circolazione. Ora però le aziende rivali stanno cercando di riprendersi tutti gli utenti che sono scappati via, e per questo gli ha scelto di ricordare a tutti la presenza di due promo.

Iliad ricorda a tutti che sul sito ufficiale ci sono due offerte di primo livello: c’è anche una novità

Giga 40 e Giga 50. Sono questi i nomi delle due promozioni che Iliad offre sul suo sito ufficiale attualmente. Si tratta di due soluzioni che risultano analoghe sotto alcuni punti di vista ma ben diverse rispetto al prezzo e ai giga.

Ricordiamo che entrambi offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma rispettivamente si differenziano per la presenza di 40 e 50 giga. I prezzi sono di 6,99 e 7,99 € ogni mensilità. La novità inoltre è che Iliad ha disposto 4GB in roaming per tutti gli utenti all’estero, e non più due.