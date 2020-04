Bicicletta elettrica gratis: ecco come ottenerle gratuitamente Dopo aver rottamato il proprio veicolo, quindi, l’utente riceverà un voucher usufruibile presso tutti i punti vendita aderenti entro, e non oltre, i 3 anni successivi all’erogazione di quest’ultimo. Ovviamente il voucher non sarà rilegato all’acquisto di una e-bike ma, bensì, potrà essere sfruttato anche per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici o ai servizi di bike sharing. E’ doveroso ricordare, però, che i vantaggi appena citati non saranno disponibili fin da subito in tutte le regioni del paese ma, bensì, solamente in quelle più colpite dal problema dell’inquinamento, ovvero Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Toscana, Campania, Veneto e Umbria.

Il voucher, infine, non avrà nessun tipo di limitazione e, di fatto, tutti gli utenti potranno utilizzarlo per acquistare un qualsiasi modello di e-bike. Per maggiori informazioni in merito vi invitiamo consultare in maniera diretta il sito ufficiale Governo Italiano, dove sono quindi illustrati tutti i dettagli della proposta.