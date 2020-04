Xiaomi starebbe lavorando ad un nuovo tablet Android, chiamato Redmi Pad 5G. Non è la prima volta che l’azienda realizza un dispositivo del genere, anzi. Xiaomi conta ben cinque tablet alle sue spalle (Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4 e Mi Pad 4 Plus), ma la sua produzione – in questo particolare segmento di mercato – è ferma al 2018.

Ciò potrebbe dipendere dalla supremazia di Apple in questo settore, con il suo iPad che continua ad essere la scelta privilegiata di numerosi utenti in tutto il mondo, nonostante le proposte, anche piuttosto valide, di molte altre aziende. Samsung, Huawei e Lenovo, per esempio, non si son lasciati scoraggiare ed hanno continuato a produrre ed a lanciare i loro tablet regolarmente.

Redmi Pad 5G, caratteristiche e prezzi

Adesso, però, pare che Xiaomi sia pronta a lanciare il suo nuovo tablet, anche se tramite il suo marchio indipendente Redmi. Nelle scorse ore, infatti, è stato pubblicato il poster teaser del prodotto, rivelandone alcune caratteristiche chiave.

Stando a quanto si legge dal poster, Redmi Pad 5G sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato, sarà dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e di una fotocamera principale da 48 MP, supporterà la ricarica rapida a 30 W e a bordo ospiterà la MIUI for Pad.

Per quanto riguarda il design, sembra che Redmi Pad 5G abbia delle cornici ridotte su entrambi i lati ed ospiti la fotocamera frontale per selfie nella parte superiore. Il tablet dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni bianco e nero ad un prezzo di 1.999 RMB (circa 260 euro al cambio). Infine, stando a quanto comunicato da Techindeep – il portale online che ha fornito tutte queste informazioni – Redmi Pad 5G potrebbe essere presentato il prossimo 27 Aprile insieme a Xiaomi Mi 10 Youth e MIUI 12.