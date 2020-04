Il prossimo 27 Aprile, Xiaomi terrà un evento in Cina nel corso del quale presenterà la nuova MIUI 12 ed un nuovo smartphone della famiglia Mi 10, chiamato Xiaomi Mi 10 Youth. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali dell’azienda, che ha nelle scorse pubblicato su Weibo una serie di immagini teaser che mostrano, in parte, quella che sarà l’estetica del nuovo dispositivo, nonché alcune delle sue caratteristiche principali, che molto presumibilmente saranno poi i punti di forza dello smartphone.

Sappiamo, per esempio, che Xiaomi Mi 10 Youth sarà disponibile in quattro diverse colorazioni e sarà dotato di una quad-camera esterna con modulo periscopio con supporto allo zoom 50X. I dettagli sulla configurazione sono ancora molto scarsi, anche se si pensa che lo smartphone possa integrare un sensore principale da 48 MP ed un obiettivo ultra-wide da 8 MP.

Xiaomi Mi 10 Youth, le presunte caratteristiche

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, facendo riferimento a quanto trapelato sul Web nelle scorse ore, è probabile che Xiaomi Mi 10 Youth sia dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con lettore di impronte digitali in-display e fotocamera frontale per selfie da 16 MP. Ad alimentare lo smartphone potrebbe essere un SoC Qualcomm Snapdragon 765 con modem 5G integrato, mentre i tagli di memoria disponibili potrebbero essere addirittura quattro. Stando a quanto ipotizzato da Pricebaba, Mi 10 Youth potrebbe essere disponibile nella variante con 6 GB di RAM + 64 GB di storage; 6 GB di RAM + 128 GB di storage; 8 GB di RAM + 128 GB di storage; e 8 GB di RAM + 256 GB di storage.

Lo smartphone potrebbe anche essere dotato di una batteria da 4.160 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W. Teniamo a precisare, tuttavia, che quelle appena fornite sono le caratteristiche presunte di Xiaomi Mi 10 Youth, e non quelle ufficiali. L’evento è fissato alle ore 14.00 locali, alle 8.00 italiane. Non ci resta che attendere per scoprire come sarà il prossimo smartphone di casa Xiaomi.