IPTV: ecco quali sono le sanzioni per chi guarda Sky e DAZN illegalmente

L’IPTV in questo momento sta subendo la task force delle Forze dell’Ordine che hanno intensificato di fatti i controlli. Oltre 220 utenti sono finiti nelle mani della legge e ora saranno costretti a pagare per via del loro abbonamento pirata. In molti non se lo aspettano ma le pene sono davvero molto dure.

Al fine di ottenere le migliori offerte ogni giorno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare ed iscriverti gratis.

IPTV e problemi con la legge: fareste meglio a cancellare il vostro abbonamento per non ricevere queste sanzioni

L’IPTV può comportare gravi problemi con la legge. Coloro che saranno beccati dopo l’intensificazione dei controlli, riceveranno una multa salatissima. Alcuni saranno puniti con la reclusione mentre tutti dovranno consegnare il materiale usato per gli abbonamento illegali.

L’operazione annunciata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza in tema di contrasto alla diffusione di IPTV pirata si inquadra in un contesto strategico più ampio legato al fenomeno della pirateria che in Italia resta un problema centrale per l’industria audiovisiva e per il settore della cultura più in generale” dichiara Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV)”.

“La strategia della nostra Federazione è quello di collaborare con le Forze dell’Ordine e le Autorità preposte per scardinare la piramide illecita e criminale che si cela dietro la pirateria, sia fisica sia digitale. Molto spesso gli utenti finali non sono a conoscenza delle conseguenze di un sistema sviluppato da organizzazioni con intento criminale”