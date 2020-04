IPTV: disattivate i vostri abbonamento a Sky pirata, correte grossi rischi

Quando la pirateria sembrava essersi dissolta nel nulla, tutte le aziende hanno iniziato a produrre nuove strategie e contenuti. In seguito però l’IPTV ha ridato vita al cancro che sta danneggiando enormemente i grandi licenziatari.

Ora, dopo diversi anni, i controlli sono però aumentati e le Forze dell’Ordine sono molto vigili. A farne le spese sono proprio coloro che credono di aver fatto un affare sottoscrivendo un abbonamento del genere.

IPTV: quando l’abbonamento pirata ti mette nei guai, ecco le sanzioni imposte ai trasgressori

Avete un abbonamento IPTV? Fareste meglio a disdirlo subito. Oltre 200 utenti sono stati beccati e ora saranno costretti a pagare con una multa o con la reclusione. E’ inoltre previsto anche il sequestro dei dispositivi utilizzati per la visione.

“Fortunatamente si può contare su un paese molto civile, in cui chi sbaglia viene sanzionato. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo, ad della Lega Serie A. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”