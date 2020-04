Trony sorprende le rivali del settore della rivendita di elettronica, nelle sole regioni Sicilia e Calabria è infatti riuscita a rilanciare una campagna promozionale sicuramente degna delle migliori aspettative e del proprio nome, tantissimi sono gli sconti messi effettivamente sul piatto.

Coloro che decideranno di avvicinarsi alla corrente campagna promozionale devono prima tutto conoscere nel dettaglio le modalità effettive d’acquisto. Data la chiusura della maggior parte dei negozi fisici, gli acquisti saranno saranno effettuabili previo contatto telefonico con il punto vendita, o ancora più semplicemente via WhatsApp; una volta prenotato il prodotto effettivamente desiderato, sarà compito dell’addetto incaricato la consegna presso il domicilio (il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito).

Volantino Trony: queste sono le migliori proposte del periodo

Le occasioni migliori arrivano nel momento in cui l’utente decide di acquistare un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, non dimentichiamo infatti Huawei Nova 5T in vendita a 349 euro, passando anche per Huawei P30 Lite acquistabile a 239 euro, oppure anche l’Oppo A9 2020 raggiungibile con un esborso finale di 199 euro.

Osservando il tutto da un livello maggiormente elevato, non mancano le sorprese e le occasioni, come Galaxy Note 10 Lite acquistabile a 629 euro, oppure Galaxy S10 Lite a 679 euro, per finire poi sul Galaxy S20 in vendita alla cifra di 929 euro.

Il volantino Trony lo abbiamo inserito poco sotto, in questo modo avrete la possibilità di osservare da vicino i vari prezzi di vendita.