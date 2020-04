Il bollo auto ed il canone Rai potrebbero essere aboliti? questa domanda l’abbiamo letta in lungo e in largo in tutta la rete e, dobbiamo ammetterlo, purtroppo in moltissimi hanno risposto affermativamente all’annosa questione, proprio credendo a tanti siti internet ed a coloro che promuovevano esattamente lo stesso identico pensiero.

La notizia circolata in rete, purtroppo per la maggior parte di noi, si è rivelata essere completamente falsa, il bollo auto ed il canone Rai non verranno aboliti a partire dall’annualità corrente, non ci resta che mettere l’anima in pace. Quanto avete letto è il risultato di una perfetta fake news pensata appositamente per invogliare il consumatore a premere un link o attirare l’interesse di milioni di consumatori verso la visione di banner pubblicitari; il Governo Italiano non ha in nessun modo valutato né pensato ad una simile eventualità, sopratutto nel periodo che stiamo attualmente attraversando.

E’ bene sapere che le finanze dello Stato sono tutt’altro che floride, l’aver costretto la chiusura di aziende e similari, ha portato ad un notevole esborso, proprio per cercare di aiutare coloro che si sono ritrovati tutto d’un tratto con le finanze completamente azzerate (i fantomatici 600 euro per i professionisti, o semplicemente la cassa integrazione).

Canone Rai e Bollo Auto: gli utenti che sono esenti

Per questi motivi rassegnatevi, il bollo auto ed il canone Rai non verranno in nessun modo aboliti a partire dal 2020. Solamente una piccola porzione di utenti possono richiedere l’esenzione dal canone Rai, sono nello specifico gli over 75 e coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 7000 euro. L’attivazione non sarà automatica, ma bisognerà scaricare il modulo di richiesta dal sito dell’Agenzia delle Entrate.