Anche il mondo cinematografico non sta passando un bel periodo a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus perché molteplici produzioni hanno deciso di sospendere le riprese cinematografiche per evitare la diffusione del virus. Come molto serie televisive sono sospese, anche numerosi film in lavorazione sono sospesi come ad esempio Fast & Furious.

Lo scorso ventuno Maggio i fan hanno scoperto l’arrivo di Fast & Furious 9 con protagonista Vin Diesel e John Cena, ma purtroppo l’uscita del tanto atteso film sembra ormai rimandata. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo nel paragrafo qui di seguito.

Fast & Furious 9: l’uscita è rimandata, ecco gli ultimi aggiornamenti rilasciati

Secondo quanto dicono alcune comunicazioni, l’uscita di Fast & Furious 9 è rimandata all’anno prossimo per il mese di Aprile a causa del Coronavirus perché la produzione ha preso la saggia decisione di sospendere le riprese momentaneamente per evitare ulteriori infetti e mettere così al sicuro tutta l’equipe e il cast.

Il trailer ufficiale è già online e per quanto riguarda la trama di questa nona stagione i fan vedranno il personaggio di Dom, interpretato da Vin Diesel, insieme alla sua squadra nel girare il mondo per mandare a monte i piani di Chiper, interpretata da Charlize Theron. Quest’ultima ha stretto un’alleanza con Jakob Toretto, il fratello di Dom e Mia Jordana Brewster. Ad essere creduto morto è Han, personaggio interpretato dal famoso attore Sung Kang, ma Dom potrà di nuovo contare su di lui.

Momentaneamente non ci sono altre notizie a riguardo, dunque, non resta che aspettare per ulteriori comunicazioni.