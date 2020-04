In questi giorni di grande apprensione per l’emergenza Coronavirus, proprio ora che appare essere il momento cruciale per liberare l’Italia dal rischio di diffusione ulteriore del contagio, ottenere notizie aggiornate e ben strutturate su tutti i dettagli emersi quotidianamente risulta più che mai importante.

Dar seguito agli appelli in TV, riuscire a cogliere l’importanza di seguire la normativa e vedere con i propri occhi il miglioramento quotidiano nel numero di decessi, nel numero di guariti e nel numero di nuovi contagi è un approccio al problema assolutamente indispensabile per uscirne al più presto e più forti di prima.

Per questo motivo, una corretta informazione è quanto di più essenziale si possa immaginare in questo periodo storico. E da qualche settimana Telegram offre anche questo servizio, attraverso il canale dedicato all’emergenza Coronavirus.

Telegram, su questo canale tutte le news sul Coronavirus

L’app per la messaggistica istantanea tra le più famose al mondo – insieme a WhatsApp e Messenger – annovera un canale (disponibile al link https://t.me/notizie19) dove ogni giorno vengono postate tutte le novità sull’emergenza Coronavirus.

Insieme all’ormai consueto bollettino quotidiano, appuntamento fisso per moltissime testate giornalistiche, vi sono presenti notizie su tutto ciò che ruota attorno al Covid-19. Non solo informazioni scientifiche, come i progressi nella ricerca di una cura o di un vaccino, le norme igienico-sanitarie adottate nei luoghi pubblici come supermercati e da domani anche librerie; ma anche aggiornamenti sui decreti, sulle restrizioni, sulle dichiarazioni dei Ministri, così come sui principali fatti di cronaca, anche riguardanti le multe e le violazioni delle norme di sicurezza.