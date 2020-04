Nonostante continui a rimbalzare online la notizia del ban imposto dagli Stati Uniti al colosso Cinese Huawei, la società che produce Smartphone e componenti di rete non si è di certo lasciata sconfiggere. Nel bel mezzo del roll out della nuova EMUI 10, infatti, Huawei inizia già a pensare al futuro presentando ufficialmente la nuovissima EMUI 11. Prevista per il mese di Settembre 2020, a quanto pare il nuovo sistema sarà dedicato ad una cerchia di dispositivi molto più ristretta rispetto alla precedentemente versione. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone che riceveranno la nuova EMUI 11 e quelli in attesa della versione 10.

EMUI 10 e 11: ecco tutti gli Smartphone Huawei in attesa dell’update

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10