Negli ultimi tempi, oltre il Coronavirus, gli argomenti centrali della produzione mediatica sono sicuramente stati bollo auto e canone RAI. Sono assolutamente le due imposte più detestate dal popolo italiano, convinto del fatto che si possa dire finalmente addio tasse dopo le ultime indiscrezioni circolanti sul web.

La realtà sta proprio in mezzo con un ago della bilancia che per l’imposta di possesso auto vira pesantemente in direzione degli interessi statali. Detto in altri termini non esiste la benché minima possibilità che Stato e Regioni adottino uno schema di pagamento zero. Diversa, invece, la situazione per l’abbonamento TV che potrebbe effettivamente risolversi in un annullamento a tempo indeterminato al verificarsi di ben determinate condizioni. Scopriamo tutta la verità sulle tasse.

Ecco la verità sulle tasse del bollo auto e del canone RAI

Dunque. Per quel che riguarda le automobili non vi è possibilità di un rinvio dei pagamenti o di uno sconto di bollo per i detentori di veicoli. Tutt’al più le singole amministrazioni locali potrebbero decidere di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti. Ma nulla di più. E non è neanche detto in virtù di previsioni economiche davvero pessime dopo il contagio del Covid-19 che ha concesso soltanto un rinvio dei pagamenti in alcune Regioni.

Per avere un’idea precisa del guadagno economico che lo Stato ottiene dalle immatricolazioni basti considerare i dati 2019. Da questi emerge un utile complessivo di ben 6 miliardi di euro. Pensate davvero che ci rinunceranno così facilmente?

Detto questo passiamo al canone RAI, per il quale c’è effettivamente la possibilità di ottenere una esenzione completa dei costi sulla base di alcune condizioni favorevoli e necessarie. Queste sono:

età uguale o superiore ai 75 anni compiuti

reddito annuo inferiore a soglia 7.000 euro

In tali circostanza basta scaricare il modulo F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed inoltrare quindi la richiesta di agevolazione tramite la procedura manuale che dovrà essere visionata ed accettata dall’Ente.