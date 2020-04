MediaWorld riesce ad essere davvero straordinaria con il lancio di un volantino, o meglio una serie di campagne promozionali, appositamente pensate per invogliare i consumatori all’acquisto di prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

Direttamente sul sito ufficiale è stata attivata una soluzione tramite la quale il cliente si ritrova ad avere la possibilità di scegliere tra più soluzioni differenti tra loro, attive tutte esattamente nello stesso identico momento. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, dato il periodo che stiamo attraversando, possono essere completati solo sul sito ufficiale; la spedizione è gentilmente offerta da MediaWorld, ciò sta a significare che è da considerarsi completamente gratuita su ogni ordine.

Oltre a questo, è bene ricordare e sottolineare la possibilità di optare anche per una rateizzazione senza interessi, meglio definita come Tasso Zero, su tutti gli ordini superiori ai 199 euro. Il pagamento sarà tramite conto corrente bancario, a patto che comunque l’utente superi il test di affidabilità creditizia.

Volantino MediaWorld: tante occasioni da non lasciarsi sfuggire

Il volantino MediaWorld ha inizio con una soluzione in cui l’utente può trovare davvero di tutto e di più, consapevole della necessità di restare chiusi in casa a causa della quarantena, l’azienda ha pensato di scontare i prodotti che possono allietare le nostre giornate, oltre che farci sentire più vicini ai nostri cari. Ecco allora arrivare sia i device per lo smart working, che i vari assistenti virtuali, notebook, televisori, dispositivi portatili, cuffie e così via.

Come specificato in precedenza, le occasioni sono davvero moltissime, per godere di una visione completa della campagna, aprite le pagine sul sito.