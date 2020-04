Il volantino Trony si appresta a cambiare la propria campagna promozionale con il termine della giornata odierna, 17 aprile 2020, direttamente sul proprio sito ufficiale. Gli utenti si ritrovano ad avere ancora poco tempo a disposizione per approfittare di alcuni dei migliori prezzi in circolazione.

La spedizione, almeno per i modelli indicati ed inclusi all’interno del volantino, è da ritenersi completamente gratuita, indipendentemente dal livello o dalla cifra dell’ordine stesso. Al giorno d’oggi si contano su una mano i punti vendita fisici effettivamente aperti al pubblico, l’unica via per completare gli acquisti consiste proprio nel collegamento al sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Trony: tante offerte alla portata di tutti

Il volantino Trony affonda le proprie radici in alcuni dei migliori sconti del periodo, a partire ad esempio dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un device in grado di soddisfare anche l’utente più esigente con le prestazioni fotografiche e generali, dato il prezzo finale comunque pari a soli 239 euro.

Nell’eventualità in cui ci si volesse avvicinare ad un modello più conosciuto, e dalla fama differente, come il Samsung Galaxy S10e, la spesa da sostenere corrisponderà esattamente a 439 euro. Concludono l’insieme delle offerte più invitanti l’accoppiata Samsung Galaxy A30s in vendita a 199 euro, oppure un buonissimo LG Q60 a soli 149 euro.

Gli interessati al volantino Trony non devono fare altro che collegarsi a questa pagina per scoprire anche le altre promozioni riservate dall’azienda.