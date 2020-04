Quest’oggi, Samsung ha annunciato insieme al Ministero dell’Istruzione, l’inizio di un nuovo progetto. Stiamo parlando di school clubs, ovvero la seconda fase di LetsApp – Solve For Tomorrow Edition. Questa terza edizione del progetto, è dedicata a tutti gli studenti che fanno parte delle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzata a sensibilizzare i giovani a fare un corretto utilizzo del web e del digitale.

School labs, ecco tutto ciò che serve sapere su questo progetto

Tra il novembre 2019 e il 31 marzo 2020, sono state oltre 600, le proposte ricevute da tutte le scuole d’Italia. Tra queste, ne sono state selezionate 9, che parteciperanno alla finale, che parte oggi 17 aprile, e si concluderà alla fine di questo mese. Si svolgeranno dei workshop, e saranno divisi in due parti: una sessione di design thinking, è una seconda fase in cui verranno elaborati degli storytelling per descrivere al meglio il proprio progetto relativo delle tecniche di public speaking. Queste due fasi saranno una sorta di finale che selezionerà i migliori tre progetti entro Maggio 2020.

Anastasia Buda, la Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia, ha rilasciato una breve dichiarazione: Da quasi 30 anni, Samsung si impegna per la diffusione della cultura del digitale in Italia, contribuendo concretamente alla causa con diversi progetti formativi rivolti a diverse fasce della popolazione. Tra le iniziative rivolte ai più giovani spicca Samsung LetsApp, che negli ultimi tre anni, insieme ai nostri partner, ci ha permesso di offrire a tutti gli studenti italiani diverse tipologie di competenze. Sia Soft, che Digital Skill, che si riveleranno sicuramente utili per la formazione professionale delle nuove generazioni. In questo contesto siamo davvero entusiasti di avviare la fase School Labs della terza edizione di LetsApp, dopo aver accompagnato migliaia di studenti in tutta Italia durante il primo segmento del progetto attraverso un percorso formativo sul digitale, strutturato in sette diversi moduli, nei quali sono stati alternate nozioni teoriche a demo pratiche.

Il progetto è molto interessante, e mostra ancora una volta l’impegno che Samsung sta mettendo in questo periodo, come non mai, nella diffusione del corretto uso della tecnologia.